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Общество

В центре Москвы произошел пожар в расселенном доме

Пожар произошел в квартире на верхнем этаже дома в центре Москвы

В центре столицы произошел пожар в квартире на верхнем этаже дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, инцидент произошел в доме №17/9с в Большом Предтеченском переулке. На месте работают три бригады спасателей МЧС России, существует угроза распространения огня, следует из публикации. Информация о пострадавших и причинах произошедшего уточняются.

Авторы материала отметили, что этот дом ранее был расселен. По предварительной информации, в нем живет только одна семья.

Накануне в Дмитровском городском округе Подмосковья произошел пожар в ресторане «Ильинские холмы». По словам очевидца, он заметил дым около 21:00, когда уже зашел в заведение в селе Ильинском и успел сделать заказ. Персонал попросил гостей заведения выйти на улицу.

Возгорание началось на кухне. Работники ресторана пытались сами справиться с пожаром при помощи огнетушителей. Однако вскоре пламя распространилось на крышу и декоративную трубу.

Ранее на видео попало столкновение вертолетов, тушивших пожары в Греции.

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