На видео попало столкновение вертолетов, тушивших пожары в Греции

В греческой деревне Псате при тушении лесных пожаров столкнулись два вертолета, сообщает Naftemporiki.

Газета пишет, что на борту каждого из них находилось по два человека. После столкновения вертолеты упали. Первый смог совершить аварийную посадку, его экипаж в безопасности и передан медикам. Второй вертолет уже нашли, сейчас проводится поисково-спасательная операция. Информации о судьбе второго экипажа пока нет.

В июне в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой вертолет упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD. В этой авиакатастрофе не выжили шесть человек, в том числе 32-летний американский музыкант Oliver Tree.

Ранее на авиашоу самолет взорвался на глазах у 2 тыс. зрителей.