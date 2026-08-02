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Общество

В Подмосковье загорелись «Ильинские холмы»

В Подмосковье произошел пожар в ресторане «Ильинские холмы»
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Дмитровском городском округе Подмосковья произошел пожар в ресторане «Ильинские холмы», сообщает «Осторожно, новости».

По словам очевидца, он заметил дым около 21:00, когда уже зашел в заведение в селе Ильинском и успел сделать заказ. Персонал попросил гостей заведения выйти на улицу.

Источник рассказал Telegram-каналу, что возгорание началось на кухне. Работники ресторана пытались сами справиться с пожаром при помощи огнетушителей. Однако вскоре пламя распространилось на крышу и декоративную трубу.

«У них (в заведении. — «Газета.Ru») там стоит мангал, видимо, пожар случился из-за него», — предположил очевидец.

До этого в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон на летней кухне в частном доме. Там отмечали свадьбу. Празднования продолжались третий день. Женщины по традиции готовили хычины ( кавказские лепешки). Они жарили их на казане, а газовый баллон был рядом. Возможно, он детонировал из-за перегрева. Возгорания после взрыва не было. При детонации пострадали родственницы со стороны жениха.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.

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