На Кубани рухнул вертолет Ми-2

На Кубани упал вертолет сельхозназначения Ми-2, сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

По данным ведомства, крушение произошло в 2 км от станицы Калининской, когда вертолет обрабатывал поля. После его падения начался пожар на площади в 20 кв. м. Его оперативно потушили. При крушении пилот Ми-2 получил несовместимые с жизнью травмы.

В конце июня в Северо-Енисейском районе Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна в это время были три члена экипажа и девять пассажиров, никто из них не пострадал. Размер ущерба составил более 1 млн руб. После случившегося СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна»).

Ранее флаг США стал причиной жесткой посадки парашютиста на родео.