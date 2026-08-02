В Словакии самолет рухнул на сельхозкооператив, погибли люди

В муниципалитете Очова в центральной Словакии разбился легкомоторный самолет, жертвами крушения стали три человека. Об этом сообщает издание Noviny со ссылкой на полицию Банска-Бистрицы.
Авиакатастрофа произошла днем 2 августа на территории местного сельскохозяйственного кооператива, расположенного недалеко от аэродрома. После удара о землю воздушное судно загорелось.
По словам пресс-секретаря краевой полиции Николь Жабковой, среди погибших – 48-летний пилот, его 38-летний спутник и несовершеннолетний мальчик. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, но не смогли никого спасти, поскольку пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью.
Мэр Очовой Петер Самель рассказал, что пилот не входил в состав местного аэроклуба, и рейс не имел отношения к этой организации.
Предположительно, воздушное судно совершало обзорный полет и взлетело с местного аэродрома, однако эта информация пока официально не подтверждена. По данным телеканала JOJ, на борту находились пилот, его друг и четырехлетний сын.
«В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий», – заявила пресс-секретарь спасательной службы Петра Климешова.
Дополнительные подробности случившегося полиция не разглашает до завершения следственных действий.
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