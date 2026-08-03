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Общество

Украинским мужчинам ограничили доступ к консульским услугам

Мужчины с Украины не получат консульские услуги без военно-учетных документов
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинские мужчины не смогут воспользоваться консульскими услугами за границей без военно-учетных документов. Об этом сообщило издание «Судебно-юридическая газета».

По информации журналистов, кабмин республики принял постановление о новом порядке взаимодействия страны с военнообязанными. Согласно документу, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нужно будет в электронной форме предоставить военно-учетный документ при обращении за получением консульских услуг.

Проверка документов будет осуществляться через информационную систему «е-Консул». Она в режиме реального времени взаимодействует с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов, следует из материала.

В июле сообщалось, что Евросоюз планирует с марта 2027 года прекратить предоставлять убежище украинским беженцам, «не выполняющим военные обязательства» на родине. Изменения коснутся как мужчин, так и женщин. При этом украинцев, уже получивших защиту, лишать ее и депортировать не будут. В ЕС неоднократно рассказывали о просьбах Киева о помощи в борьбе с уклонистами от мобилизации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше заявили о раздражении из-за «наглого» поведения Украины.

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