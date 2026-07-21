Граждане Польши недовольны наглым поведением Украины и политикой Варшавы, продолжающей спонсировать Киев. Об этом пишет издание Myśl Polska.

«Поляки уже устали кланяться украинским властям. <...> Наглость клики Зеленского не знает границ. Им по-прежнему «недостаточно». А наша власть и дальше спонсирует государство, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к Польше», — сказано в материале.

По мнению автора, польские граждане имеют право быть сытыми этим по горло.

20 июля глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш попросил Киев призвать украинских беженцев не нарушать законы республики. Поводом послужили многочисленные преступления и нарушения, совершаемые украинцами. В то же время в Польше возросло число преступлений против граждан Украины, особенно избиений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о подрыве солидарности Польши и Украины.