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Политика

В Польше заявили о раздражении из-за наглого поведения Украины

Myśl Polska: в Польше растет раздражение из-за поведения Киева
Global Look Press

Граждане Польши недовольны наглым поведением Украины и политикой Варшавы, продолжающей спонсировать Киев. Об этом пишет издание Myśl Polska.

«Поляки уже устали кланяться украинским властям. <...> Наглость клики Зеленского не знает границ. Им по-прежнему «недостаточно». А наша власть и дальше спонсирует государство, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к Польше», — сказано в материале.

По мнению автора, польские граждане имеют право быть сытыми этим по горло.

20 июля глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш попросил Киев призвать украинских беженцев не нарушать законы республики. Поводом послужили многочисленные преступления и нарушения, совершаемые украинцами. В то же время в Польше возросло число преступлений против граждан Украины, особенно избиений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о подрыве солидарности Польши и Украины.

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