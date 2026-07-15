«Стратегия Зеленского». Евросоюз отказал военнообязанным украинцам в убежище

Евросоюз планирует с марта 2027 года прекратить предоставлять убежище украинским беженцам, «не выполняющим военные обязательства» на родине. Изменения коснутся как мужчин, так и женщин. При этом украинцев, уже получивших защиту, лишать ее и депортировать не будут. В ЕС неоднократно рассказывали о просьбах Киева о помощи в борьбе с уклонистами от мобилизации.

Евросоюз прекратит предоставлять убежище украинским беженцам призывного возраста. Об этом сообщила в пресс-служба Совета ЕС по итогам заседания о продлении схемы защиты украинцев до марта 2028 года.

«Учитывая меняющиеся оборонные потребности Украины, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства на территории Украины»,

— предупредили в объединении.

В пресс-службе уточнили, что новые правила коснутся только украинцев, которые попытаются въехать в ЕС в будущем . Беженцы, которые уже получили защиту, ее не лишатся. Министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган заявил, что новая схема «уважает законные потребности Украины».

В опубликованном документе сказано, что для въезда в ЕС украинцам потребуется «подтвердить выполнение своих воинских обязательств». В качестве такого «подтверждения» может выступить как «документ, подтверждающий освобождение от воинских обязательств или их выполнение», так и обычный штамп в паспорте, поставленный украинскими пограничниками.

Украинский портал «Страна» отмечает, что таким образом те, кто покидает Украину легально, продолжат пользоваться правом на защиту . Убежище не будут предоставлять лишь украинцам, пересекшим границу незаконными путями.

«При этом, однако, при выезде украинские пограничники редко ставят гражданам Украины выездной штамп. Поэтому нужно не забывать их отдельно попросить об этом», — добавляет издание.

13 июня заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Душчик, отвечающий за миграционную политику, рассказал газете Rzeczpospolita, что изменения в правилах предоставления убежища вступят в силу в марте 2027 года. Также по его словам, ограничения коснутся не только мужчин, но и женщин .

Просьба Киева

Rzeczpospolita напоминает, что о таком шаге руководство Евросоюза просил президент Украины Владимир Зеленский, а руководители стран объединения инициативу поддержали. При этом запрос украинского лидера там назвали «неожиданным» из-за того, что в 2025 году он сам отменил запрет на выезд из страны для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, в результате чего только за первые три месяца в Польшу въехали более 121 тысячи мужчин. Часть из них направилась в Германию, а около 50 тысяч украинцев подали заявление на получение защитного статуса в Польше. Всего на территории республики сейчас живут более 218 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

«Эти два решения могут восприниматься как взаимоисключающие, но это преднамеренная стратегия Зеленского, который в течение двух-трех лет пытается переложить ответственность за низкий уровень призыва в армию в Украине на Запад , при этом не рискуя собственной репутацией в целях внутренней политики», — заявил газете аналитик Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор.

Издание также пишет, что ранее Киев пытался заставить ЕС депортировать уже бежавших от мобилизации мужчин, но согласия по этому вопросу достигнуть не удалось.

1 июня портал Euractiv сообщал, что чиновники Евросоюза изучают возможность исключить украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы получения защиты, позволяющей беженцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам по предоставлению убежища.

«В прошлом году Европейская комиссия призвала столицы стран подготовиться к возможному поэтапному прекращению действия программы. В 2024 году она приняла рекомендации по «скоординированному переходу» к более стабильному правовому статусу, но прогресс пока остается неравномерным», — напоминало издание.

Позже еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер подтвердил, что ЕС занялся этим вопросом именно по просьбе Украины. Он также раскрыл, что эта тема обсуждалась на прошедшем в Люксембурге заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. На нем особое внимание уделялось позициям стран, принявших наибольшее число беженцев, а именно Чехии, Германии, Польши, Австрии, Латвии, Литвы и Эстонии.

При этом Дания, не дожидаясь решения руководства ЕС, в конце июня уже самостоятельно ввела запрет на предоставления убежища мужчинам призывного возраста.

«Дания твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, ведь не предполагалось, что наши правила легализации будут использованы для уклонения от мобилизации», — объявил тогда министр по делам иммиграции королевства Мортен Бедсков.

9 июля портал Delfi сообщал, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подтвердил планы Евросоюза поддержать решение об отказе военнообязанным украинцам в получении убежища, поскольку «украинские власти сами отметили, что им необходимы все доступные людские ресурсы».