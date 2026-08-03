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Общество

Губернатор Красноярского края доложил Путину о ходе строительства метро в Красноярске

Губернатор Котюков: метро в Красноярске готово на 33%
РИА «Новости»

Готовность строящегося метро в Красноярске достигла 33%. Об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи, пишет РИА Новости.

По словам главы региона, проектная документация полностью разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы.

Котюков отметил, что за последние полтора года удалось выполнить больший объем работ, чем за предыдущие три десятилетия реализации проекта.

«Проект начинался в незапамятные времена, а сегодня уже больше 10 км пройденный тоннелей», — сказал он.

Строительство метро в Красноярске началось в 1995 году, однако неоднократно приостанавливалось из-за нехватки финансирования и было законсервировано в 2013 году. Сейчас в городе реализуется проект метротрамвая. Власти Красноярского края рассчитывают завершить строительство линии в 2028 году.

3 августа Путин прибыл в Красноярский край, чтобы принять участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил на базе кампуса Сибирского федерального университета. В предыдущий раз глава государства посещал город в марте 2019 года. Тогда он принимал участие в открытии XXIX Всемирной зимней универсиады.

Ранее Путин выступил на церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске.

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