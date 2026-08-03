В Южной Корее обновился вековой рекорд жары

В Южной Корее в городе Янсан воздух прогрелся до рекордных 42,5°C. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на данные Корейского метеорологического управления.

«В юго-восточном городе Янсан в воскресенье днем температура достигла 42,5°C. Это самая высокая температура с начала современных наблюдений за погодой в 1904 году», — сказано в сообщении.

На этом фоне 2 августа власти ввели экстренное предупреждение более чем в 20 населенных пунктах страны.

В июле в Токио из-за жары госпитализировали 119 человек в возрасте от двух до 99 лет. В префектуре Сикоку зарегистрировали два случая ухудшения состояния граждан из-за жары с летальным исходом. В начале июля в Токио температура поднималась до 35,5℃.

Максимальная температура в Японии 6 июля составила 37℃. В этих условиях граждан призывали не выходить на улицу без необходимости, не игнорировать ухудшение самочувствия из-за жары и включать кондиционеры и вентиляторы.

Ранее в японском зоопарке несколько львов не пережили жару.