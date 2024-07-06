В Токио из-за жары госпитализированы 119 человек

119 токийцев получили солнечные удары и госпитализированы из-за жары. Об этом сообщает телеканал NHK.

Возраст пострадавших колебался от двух до 99 лет. При этом в префектуре Сикоку зарегистрированы два случая ухудшения состояния граждан из-за жары с летальным исходом.

В субботу в Токио температура поднималась до 35,5℃. Максимальная температура в Японии 6 июля составила 37℃. Ожидается, что в ближайшие недели по всей стране температура не будет опускаться ниже 25℃, а в некоторых районах поднимется до 39℃. В этих условиях граждан призывают не выходить на улицу без необходимости, не игнорировать ухудшение самочувствия из-за жары и включать кондиционеры и вентиляторы.

До этого ученые связали воздействие жары на беременную с риском острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) у будущего ребенка. ОЛЛ — самый распространенный вид рака у детей и подростков. Основа для его возникновения закладывается при внутриутробном развитии.

Ранее россиянам рассказали, как избежать инфаркта в жару.