Львы в японском зоопарке начали умирать из-за аномальной жары

Три льва из 16 умерли от перегрева в зоопарке Тама в пригороде Токио

В зоопарке Тама в пригороде Токио из-за аномальной жары погибли трое из 16 львов. Об этом сообщила администрация учреждения.

18 июля у двух львов появились симптомы недомогания — потеря аппетита и снижение активности. В течение нескольких дней число животных, испытывающих плохое самочувствие, достигло десяти.

23 июля зоопарк приостановил работу вольера со львами. После этого часть животных пошла на поправку. Однако 28 июля скончалась трехлетняя львица Муги, а через три дня умерла 11-летняя львица Ичиго. 2 августа не стало 15-летней Луэны. Отмечается, что еще три льва сейчас остаются в тяжелом состоянии и не могут ходить. Для облегчения их самочувствия используют кондиционеры и вентиляторы. Всего в зоопарке Токио осталось 13 львов — пять самцов и восемь самок.

Точная причина смерти хищников будет установлена после проведения вскрытия. Недавнее исследование выявило у них общее обезвоживание и полиорганную недостаточность, что позволяет предположить, что перегрев стал одним из факторов, способствовавших смерти львиц.

До этого в Токио из-за жары госпитализировали 119 человек в возрасте от двух до 99 лет. В префектуре Сикоку зарегистрированы два случая ухудшения состояния граждан из-за жары с летальным исходом.

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