Названа причина эвакуации в «Москва-Сити»

Все башни в «Москва-Сити» эвакуировали из-за срабатывания пожарного датчика. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Пожарный датчик сработал из-за проводимых работ в одной из башен комплекса «Федерация» в «Москва-Сити». Из-за этого активировалась сирена, после чего людей из небоскреба стали выводить», — говорится в посте.

Согласно данным МЧС столицы, задымления в здании обнаружено не было.

Несколькими минутами ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в здании была объявлена эвакуация. На видео, появившемся в сети, можно услышать сирену, которая звучит на территории одной из башен. По информации источника, людей выводили абсолютно из всех башен комплекса, в том числе из «Федерации» и «Империи».

По словам очевидцев, паники из-за эвакуации нет, все проходит спокойно. Отмечалось, что лифты в зданиях отключены.

1 июля проводилась эвакуация в башне «Федерация» на Пресненской набережной. Людей попросили немедленно покинуть здание. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые проводят проверку. Причины эвакуации также не сообщались.

Ранее бейсджампер совершил уникальный прыжок с башни «Москва-Сити».