Одну из башен «Москвы-Сити» эвакуировали

В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» в столице проводится эвакуация. Об этом сообщает портал «Осторожно, Москва» в мессенджере «Макс».

Отмечается, что людей просят покинуть здание на Пресненской набережной.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые проводят проверку. Причины эвакуации пока неизвестны.

30 июня сообщалось, что из роддома №10 в Красносельском районе Санкт-Петербурга, а также из Николаевской больницы в Петергофе эвакуировали беременных пациенток и матерей с младенцами.

27 июня сообщалось, что в банном комплексе Siberia на Новой Переведеновской улице в Москве произошел пожар. Людей эвакуировали из здания. Telegram-канал 112 писал, что из здания вывели 16 человек. По его информации, этот банный комплекс несколько раз посещали звезды: в том числе актер Павел Прилучный, певец Эльман и другие знаменитости.

Ранее в поликлинике на востоке Москвы объявили эвакуацию.