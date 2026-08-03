В «Москве-Сити» объявлена эвакуация всех башен

В деловом центре «Москва-Сити» объявили масштабную эвакуацию всех башен. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео, появившемся в сети, можно услышать сирену, которая звучит на территории одной из башен. По информации источника, людей выводят абсолютно из всех башен комплекса, в том числе из «Федерации» и «Империи».

По словам очевидцев, паники из-за эвакуации нет, все проходит спокойно. Лифты в зданиях отключены. В «Осторожно, Москва» уточнили, что возгорания в башнях «Москвы-Сити» не было. По предварительным данным, эвакуацию начали проводить после ложного срабатывания пожарной сигнализации.

1 июля проводилась эвакуация из башни «Федерация» на Пресненской набережной. Людей попросили немедленно покинуть здание. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые проводят проверку. Причины эвакуации также не сообщались.

До этого в башне «Запад» комплекса «Москва-Сити» вниз сорвался лифт с пассажирами. По данным Telegram-канала SHOT, в здании отключилось электричество, из-за чего все лифты перестали работать. Один из них сорвался вниз с седьмого этажа. Внутри кабины находились несколько человек, пострадавшие пожаловались на боли в конечностях. Высота башни «Запад» составляет 242 метра, в ней 62 этажа.

Ранее бейсджампер совершил уникальный прыжок с башни «Москва-Сити».