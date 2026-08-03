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Общество

Под Геленджиком выросло число пострадавших при атаке БПЛА

Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 47
Global Look Press

Число пострадавших в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Архипо-Осиповке под Геленджиком выросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, шестеро из пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. В местной больнице развернута первичная помощь, дополнительно привлечены врачи из городской больницы и санатория.

«На месте работают два психолога, предложили свою помощь волонтеры», — написал Богодистов.

Он добавил, что пострадавших в тяжелом состоянии направляют в больницы соседних городов. Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших.

До этого Богодистов сообщал, что в Архипо-Осиповке развернут оперативный штаб для ликвидации последствий атаки, запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. На месте работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, еще три ожидаются из Туапсе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что целью атаки Вооруженных сил Украины была гражданская инфраструктура. Он поручил мэру Геленджика оказать поддержку пострадавшим и семьям, потерявшим родных.

Ранее в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер.

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