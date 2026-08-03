Три человека погибли, 13 пострадали при атаке ВСУ на Геленджик

Три человека погибли при падении обломков украинских БПЛА в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«В Геленджике произошла трагедия», — написал глава региона.

По его словам, целью атаки была гражданская инфраструктура. Обломки БПЛА упали в селе Архипо-Осиповка. Предварительно, погибли три человека. Губернатор выразил соболезнования родным и близким. Кроме того, из-за падения обломков дронов пострадали 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кондратьев поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев объяснил, как защитить дом от попадания дрона в окно. Он посоветовал оклеить окна бронепленкой, поскольку много травм происходит из-за того, что БПЛА взрывается и взрывной волной выбивает стекла. Эксперт также рекомендовал установить на окна рольставни, которые можно закрывать при угрозе атаки БПЛА. По словам эксперта, такая мера поможет избежать случаев, когда дроны влетают в дом и взрываются в нем.

Ранее был назван эффективный способ обнаружения БПЛА над Россией.