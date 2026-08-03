В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 651 дрон и один безэкипажный катер ВСУ

Российские военнослужащие поразили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Силами морской авиации Черноморского флота <...> уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 651 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Кроме того, военным удалось нейтрализовать семь управляемых авиационных бомб и пять снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS. Данные комплексы производятся в Соединенных Штатах.

В ночь с 2 на 3 августа над территорией РФ перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник. Атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. ВСУ использовали дроны самолетного типа. Часть БПЛА была нейтрализована над акваторией Черного моря. Остальные цели сбили в Крыму, Краснодарском крае и девяти областях. Среди них — Курская, Белгородская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Тульская, Калужская и Брянская.

Ранее российские военные начали применять на фронте антидроновые «медузы».