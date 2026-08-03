Во Владимирской области локализовали пожар, возникший после атаки БПЛА

Огнеборцы локализовали пожар, возникший на территории складского комплекса в Собинском районе Владимирской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Авдеев.

«Пожар <...> локализован на площади 100 тыс. квадратных метров», — сообщил губернатор.

БПЛА ударил по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области утром 3 августа. В пресс-службе RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) заявили, что атаке подвергся их логистический объект. На месте происшествия начался пожар. Сотрудники Wildberries были эвакуированы, но без пострадавших не обошлось. По словам Авдеева, травмы получили три человека. У молодого мужчины диагностировали повреждение в области головы, женщина получила незначительную травму ноги, еще один мужчина — травму пальца руки.

Как рассказали в RWB, на фоне произошедшего были перестроены логистические цепочки. Сейчас прием товаров и отправка заказов осуществляются на иных объектах компании.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту атаки на склады во Владимирской области.