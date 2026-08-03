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Общество

Экс-сенатора Арашукова перевели из колонии в ШИЗО

Экс-сенатора Арашукова перевели на 10 суток в ШИЗО за отказ работать
Илья Питалев/РИА Новости

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» за мошенничество, перевели на 10 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ работать. Об этом рассказал в интервью РИА Новости его адвокат Дмитрий Трубников.

По словам правозащитника, Арашуков не захотела работать из-за того, что в жаркую погоду помещение не вентилируется. Экс-парламентарий в колонии работает швеей-мотористом.

Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. В декабре 2022 года суд приговорил Рауфа и его отца Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы. Их признали виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом, злоупотреблении полномочиями, растрате и заведомо ложном доносе. Суд установил, что за годы деятельности группа похитила у структур «Газпрома» газ на сумму свыше 4,5 млрд рублей.

В январе 2026 года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Сам Арашуков вину не признает, утверждая, что происходящее является провокацией. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Владимир Постанюк.

Ранее сообщалось, что Арашуков пытался купить премиум-товары в колонии.

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