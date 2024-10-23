Пожизненно осужденный Рауф Арашуков считает провокацией дело о взятке тюремщикам

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, не признает обвинений в даче взятки для улучшения тюремных условий и считает новое уголовное дело провокацией. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Владимир Постанюк.

«Он категорично говорит, что он никаких денег никому не давал, ни у кого не брал, что это провокация. Просит, чтобы к нему приехали адвокаты. Я так полагаю, что в ближайшее время группа адвокатов к нему выедет, чтобы выяснить. Он категорично говорит, что он ничего не совершал», — сказал он.

По словам защитника, из-за новых обвинений у Арашукова изъяли все документы, необходимые для заседания в Верховном суде, где 23 октября должны были рассматривать его жалобу на пожизненный срок.

«Он говорит, что у него, пользуясь этой ситуацией, изъяли все документы, которые нужны были для суда. То есть мы считаем, что это с целью оказания давления на суд, который сегодня должен был пройти. Он, кстати, и не состоялся по одной из причин, что документов, которые изъяли, у него теперь нет. Мы теперь будем их искать, как-то там находить, чтобы он полноценно участвовал в процессе. Заседание перенесли на понедельник», — добавил он.

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению за организацию преступного сообщества и участие в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

22 октября Следственный комитет сообщил, что на бывшего российского сенатора Рауфа Арашукова завели уголовное дело о даче взятки ради улучшения условий пребывания в тюрьме – в настоящее время он находится в колонии «Черный дельфин».

По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года Арашуков пытался через посредника подкупить сотрудника ФСИН взяткой в размере 3 млн рублей, чтобы добиться увеличения количества доступных телефонных звонков, свиданий с родственниками, передач, а также возможности выбрать место работы в колонии, камеру и соседа. Сотрудник взятку не принял и сообщил о случившемся правоохранителям.

До этого Рауф Арашуков выложил пост с извинениями перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 17 октября в своих соцсетях он опубликовал обращение, в котором попросил прощения «за все ошибки». Арашуков отметил, что намеренно никогда ничего не делал, тем более такого, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова. Бывший сенатор попросил главу Чечни оказать ему помощь, но какую именно – не уточнил.

Ранее ФСБ опубликовало видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в тюрьме.