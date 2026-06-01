Экс-сенатор Арашуков пытался купить премиум-товары в колонии

Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший сенатор Рауф Арашуков просил передавать ему в колонию «Черный дельфин» (ИК-6; Оренбургская область) посылки с элитными товарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что в ходе допроса бывший парламентарий неоднократно сообщал суду о своем материальном достатке и о наличии у знакомого суммы денег, достаточной для самостоятельного помещения их в тайники. Политик просил собирать элитные товары, сумма выделяемых средств была соответствующей, говорится в документах.

В прокуратуре подтвердили слова Арашукова о его материальной состоятельности, в связи с чем представитель ведомства просила увеличить сумму штрафа осужденному со 120 млн до 420 млн рублей, что составило бы 70-кратную сумму взятки. Однако судебная коллегия отказала прокурору в этом требовании, посчитав назначенный штраф справедливым.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

