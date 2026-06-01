Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Экс-сенатор Арашуков пытался купить премиум-товары в колонии

Экс-сенатор Арашуков просил присылать в колонию «Черный дельфин» элитные товары
Илья Питалев/РИА Новости

Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший сенатор Рауф Арашуков просил передавать ему в колонию «Черный дельфин» (ИК-6; Оренбургская область) посылки с элитными товарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что в ходе допроса бывший парламентарий неоднократно сообщал суду о своем материальном достатке и о наличии у знакомого суммы денег, достаточной для самостоятельного помещения их в тайники. Политик просил собирать элитные товары, сумма выделяемых средств была соответствующей, говорится в документах.

В прокуратуре подтвердили слова Арашукова о его материальной состоятельности, в связи с чем представитель ведомства просила увеличить сумму штрафа осужденному со 120 млн до 420 млн рублей, что составило бы 70-кратную сумму взятки. Однако судебная коллегия отказала прокурору в этом требовании, посчитав назначенный штраф справедливым.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

Ранее была названа сумма взятки, которую предлагал Арашуков за привилегии в тюрьме.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!