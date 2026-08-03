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Общество

Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Пятигорске

Обвиняемый в подготовке теракта в прокуратуре Пятигорска арестован на 2 месяца
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца иностранца, обвиняемого в подготовке теракта в здании прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Ставропольского края.

Там уточнили, что постановление суда в законную силу не вступило.

3 августа в ЦОС ФСБ сообщили, что в Ставропольском крае предотвращен теракт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральной Азии по заданию находящегося в Сирии куратора.

По версии следствия, мужчина, который является сторонником запрещенной в России международной террористической организации, купил компоненты для изготовления самодельной бомбы, чтобы осуществить взрыв, но не смог сделать запланированное, поскольку был заблаговременно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты сразу в трех регионах России. Подозреваемые в пособничестве украинским спецслужбам и подготовке диверсий были задержаны в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае.

Ранее в Чите задержали жителя, прошедшего спецподготовку для диверсий в интересах украинских спецслужб.

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