Жителя Читы задержали по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева

Сотрудники ФСБ задержали жителя Читы, который прошел специальную подготовку для диверсий и терактов в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, мужчину завербовали украинские спецслужбы. Следствие установило, что в рамках подготовки к выполнению поставленных задач фигурант прошел специальное обучение. Его основной задачей, как утверждают в УФСБ, был сбор и передача сведений о критически важных объектах, расположенных вблизи мест его пребывания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 275 УК РФ («Государственная измена») и 205.3 УК РФ («Обучение террористической деятельности»). Максимальное наказание по статье о государственной измене предусматривает до 20 лет лишения свободы, а по статье об обучении террористической деятельности — вплоть до пожизненного заключения.

До этого сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчина оказывал содействие Вооруженным силам Украины.

Ранее россиянку обвинили в госизмене из-за передачи сведений СБУ о двух регионах РФ.