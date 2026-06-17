ФСБ сообщила о предотвращении терактов сразу в трех регионах России

ФСБ сообщила о задержании готовивших теракты в Адыгее, на Кубани и в Сибири

Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае трех человек, которых подозревают в пособничестве украинским спецслужбам и подготовке диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, фигуранты планировали совершить теракты в отношении российских военнослужащих, волонтерской организации, оказывающей помощь участникам специальной военной операции, а также объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов.

Как отметили в спецслужбе, при осмотре мобильных устройств задержанных была обнаружена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по подготовке планировавшихся терактов.

«Изъяты самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства», — добавили в ведомстве.

Следственные подразделения региональных управлений ФСБ возбудили в отношении задержанных уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении фигурантов уголовного дела по статье о государственной измене.

Ранее в Чите задержали жителя, прошедшего спецподготовку для диверсий в интересах украинских спецслужб.