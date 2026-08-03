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Общество

Россиян предупредили об уловках продавцов велосипедов

Экономист Маликов: продавцы могут выдавать устаревшую модель велосипеда за новую
Shutterstock/Pixel-Shot

При покупке велосипеда нужно учитывать размер рамы, который должен соответствовать росту владельца, поскольку в выборе могут негативно отразиться на комфорте езды и здоровье спины. Не менее важно внимательно общаться с продавцом, чтобы не попасться на его уловки. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель проекта «СЛОВО», экономист, бизнес-консультант и эксперт в области промышленности Сергей Маликов.

По словам эксперта, одной из наиболее распространенных уловок продавцов является акцент на количестве скоростей. Этот показатель сам по себе не говорит о качестве велосипеда. Гораздо важнее уровень навесного оборудования — переключателей, тормозов и втулок. Рекомендуется обращать внимание на конкретные марки и класс комплектующих, а не на количество передач.

Экономист добавил, что в бюджетном сегменте нередко используют и маркетинговые формулировки вроде «карбон», «профессиональная рама» или «спортивная модель». Однако настоящий карбон стоит дорого, поэтому при низкой цене подобные заявления следует воспринимать критически, а также самостоятельно проверять материал и вес велосипеда.

Еще одним распространенным приемом специалист назвал попытки продать устаревшую модель под видом последнего экземпляра или товара по специальной акции. В такой ситуации не следует принимать решение поспешно, а лучше сравнить стоимость в других магазинах и проверить, не относится ли велосипед к прошлогодней коллекции.

«С точки зрения экономии считайте не только ценник, но и стоимость владения: дешевый велосипед на плохих узлах потребует частого ремонта и замены деталей, и за пару лет обойдется дороже качественного. И обязательно уточняйте гарантию и наличие запчастей — без них выгодная покупка быстро станет головной болью. И главное — тест-драйв: никакие слова продавца не заменят реальных ощущений от поездки», — заключил эксперт.

До этого результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» показали, что 53% опрошенных россиян уже сменили бюджетный велосипед на более дорогой. Каждый десятый велосипедист приобрел модель стоимостью более 100 тысяч рублей, а 9% респондентов ездят на велосипедах за 200 тысяч рублей и выше.

Ранее количество ДТП с участием велосипедистов увеличилось на 24%.

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