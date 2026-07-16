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Бизнес

Россияне пересели на дорогие велосипеды

Почти 10% россиян ездят на велосипедах за более чем 200 тыс. рублей
Belkin Alexey/news.ru

Более половины (53%) опрошенных велосипедистов уже сменили бюджетную модель на более дорогую. Каждый десятый велосипедист купил модель стоимостью более 100 тыс. рублей. А 9% ездят на велосипедах за 200 тыс. рублей и выше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего покупатели объясняют такой выбор желанием получить велосипед с улучшенными техническими характеристиками — об этом заявил каждый четвертый опрошенный. Еще 23% выбирали новый велосипед под конкретные задачи — например, для спорта или путешествий, а 18% к покупке более дорогой модели подтолкнуло решение серьезно заняться велоспортом.

Рост интереса к специализированным моделям связан и с развитием велосообществ. Каждый шестой опрошенный (16%) отметил, что на выбор более дорогого велосипеда повлияло его окружение — общение с другими велосипедистами, совместные поездки и тренировки.

Также эксперты выяснили, для каких целей российские граждане сегодня покупают велосипеды. Самым распространенным сценарием по-прежнему остаются прогулки и отдых — такой вариант выбрали 32% опрошенных. Однако для многих велосипед уже выходит за рамки досуга: почти каждый пятый использует велосипед как основной транспорт (22%). Еще 18% выбирают его для дальних путешествий, 15% — для спортивных тренировок, а 13% — для участия в соревнованиях и заездах.

Среди моделей лидируют городские велосипеды — они есть у 29% опрошенных. На втором месте горные велосипеды — 26%. 13% ездят на шоссейных велосипедах, а электровелосипед есть у 16% респондентов — для многих он стал удобным транспортом для ежедневных маршрутов, а не только способом весело провести свободное время.

Основной спрос на дорогие велосипеды сосредоточен в крупных городах. На Москву и Московскую область приходится 47% опрошенных. Здесь выше плотность велосообществ, больше маршрутов для тренировок и возможностей использовать велосипед не только для коротких поездок.

При этом дорогие велосипеды пока не становятся массовым сегментом: у многих людей стоимость модели не превышает 50 тыс. рублей. Но постепенно формируется аудитория более вовлеченных пользователей, для которых велосипед — это часть повседневной жизни, поездок на работу, тренировок и прогулок. Именно они чаще предъявляют повышенные требования к характеристикам велосипеда, что поддерживает спрос на дорогие модели.

Ранее сообщалось, что россияне стали более чем в два раза чаще покупать велосипеды.

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