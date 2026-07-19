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Количество ДТП с участием велосипедистов увеличилось 24%

«Ъ»: в России на 24,2% выросло число аварий с велосипедистами
Shutterstock/Pixel-Shot

Количество ДТП с пострадавшими велосипедистами выросло по итогам шести месяцев 2026 года увеличилось на 24,2%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность ГИБДД.

Всего таких аварий за первое полугодие произошло 2,9 тыс. В результате дорожных происшествий травмы, несовместимые с жизнью, получили 123 человека (+7,9%), пострадали — 2,8 тыс. (+25%).

По количеству ДТП с участием велосипедов лидируют Москва (302), Санкт-Петербург (265), Краснодарский край (169), Нижегородская область (131) и Красноярский край (93).

Вместе с этим увеличилось на 32,4% число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколес и пр.), на 13,6% — с участием тракторов и других самоходных машин, на 9% — с участием автобусов.

В марте Минтрансу и МВД было поручено ограничить проезд курьеров на электровелосипедах по тротуарам российских городов.

Ранее велосипедистку сдуло на обочину от проехавшей мимо фуры.

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