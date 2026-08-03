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Общество

Онищенко оценил вероятность завоза вируса Бурбон в Россию

Онищенко: завоз и распространение вируса Бурбон в России является маловероятным
Пресс-служба Государственной Думы России

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил вероятность завоза и распространения вируса Бурбон в России как маловероятную. Об этом сообщает РИА Новости.

Онищенко назвал заболевание редко встречающимся, не представляющим для россиян эпидемического риска.

«Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая. Поэтому давайте понаблюдаем, с высокой вероятностью распространения он не получит», — подчеркнул академик.

Он пояснил, что риск завоза клеща-переносчика вируса также маловероятен из-за малочисленных посещений США россиянами.

3 августа врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что россиянам пока не угрожает вирус Бурбон, выявленный в США, поскольку клещ-переносчик (Amblyomma americanum) не имеет устойчивых популяций в России.

Однако врач предупредила, что в РФ есть свой похожий вирус.

Накануне сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк подтвержден первый случай заражения редким вирусом Бурбон. Болезнь выявлена у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина. Во время работ во дворе он обнаружил на ноге двух клещей Lone Star («звездочка» или «одинокая звезда»). Через некоторое время у зараженного развились сильные боли и слабость, его госпитализировали.

Ранее были названы мифы о клещах, о которых давно пора забыть.

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