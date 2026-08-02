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Общество

Американец заразился редким вирусом, от которого нет вакцины

People: в Нью-Йорке впервые зафиксирован случай заражения редким вирусом Бурбон
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Нью-Йорк подтвержден первый случай заражения редким вирусом Бурбон, который неизлечим и потенциально смертелен. Об этом сообщил журнал People.

Болезнь выявлена у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина. Во время работ во дворе он обнаружил на ноге двух клещей Lone Star («звездочка» или «одинокая звезда»). Через некоторое время у зараженного развились сильные боли и слабость, его госпитализировали.

По данным издания, вирус Бурбон впервые был выявлен в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас). С тех пор случаи заражения фиксировались на Среднем Западе, Восточном побережье и юге США. Среди симптомов болезни лихорадка, усталость, боли в теле, сыпь, тошнота и рвота. Предполагается, что заражение происходит через клещей. Вакцин и лекарств от вируса пока не существует, а диагностика затруднена.

Клещ «звездочка» или «одинокая звезда» (Amblyomma americanum) — это североамериканский иксодовый клещ, получивший свое название из-за характерного серебристо-белого пятна в виде звездочки на спине самки.

До этого центр «Вектор» Роспотребнадзора выявил на территории России 30 новых РНК-вирусов, переносимых клещами, комарами, рукокрылыми и мелкими млекопитающими.

Ранее были названы мифы о клещах, о которых давно пора забыть.

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