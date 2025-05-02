Названы мифы о клещах, о которых давно пора забыть

Многие не знают, как клещи ведут себя на самом деле, чем питаются и как именно передают болезни. Из-за этого возникают всевозможные домыслы. Например, что клещи прыгают с деревьев или живут только в лесу, кусают людей определенной группы крови и легко отпугиваются «супер-средством» вроде чеснока или йода. Травматолог-ортопед «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Алексей Аверьянов в беседе с «Газетой.Ru» разобрал самые популярные мифы о клещах.

Миф №1 — «Клещи прыгают с деревьев».

«Клещи не прыгают сверху и не летают. Они сидят в траве и на кустах (обычно не выше 1,5 м), реже — на нижних ветках деревьев. Во время «атаки» вытягивают передние лапки как «крючки» и цепляются снизу за проходящих мимо людей или животных, после чего ползут вверх (чаще к голове, шее или подмышкам). Кстати, обитают они не только в лесу, но и в городских парках, скверах, на дачных участках и даже в траве у дорог», — объяснил он.

Миф №2 — «Клещи кусают только весной».

«Первый пик активности клещей действительно приходится на весну и начало лета, но они опасны все время с момента потепления (когда температура поднимается выше +5°C) и до поздней осени. Второй всплеск активности обычно бывает в сентябре-октябре. Главное для клещей — высокая влажность и растительность. Поэтому нужно быть особенно бдительными при прогулках после дождя, утром и вечером в теплую пасмурную погоду», — сказал врач.

Миф №3 — «Если клеща быстро вытащить, заражения не будет».

«Это не совсем так. Скорость удаления присосавшегося паразита и правда снижает риск заражения, но гарантировать полную безопасность нельзя. Например, возбудители боррелиоза (болезнь Лайма) находятся в кишечнике клеща, что отсрочивает их попадание в кровь — обычно это происходит через 12–24 часа после укуса. Здесь быстрота вашей реакции может иметь значение. А вот вирус клещевого энцефалита содержится в слюне клеща, поэтому заражение может произойти сразу после присасывания. Скорость удаления в этом случае не играет роли — снизить риск осложнений поможет вакцинация (для профилактики) или экстренное введение иммуноглобулина (в эндемичных районах). Еще очень важно не раздавить клеща при удалении, так как это только ускорит попадание в ранку его зараженной слюны или кишечного содержимого», — объяснил эксперт.

Миф №4 — «Клещей можно отпугнуть йодом, чесноком или маслом».

«Народные средства вроде йода, чеснока, эфирных масел (лаванда, эвкалипт) или бальзама «Звездочка» не эффективны против клещей. Их обоняние устроено иначе, чем у комаров. Клещи реагируют на тепло и выделение углекислого газа (дыхание), запах пота (молочная кислота, аммиак) и вибрацию (движение в траве). Отправляясь на природу, старайтесь надевать светлую одежду с длинными рукавами, чтобы было легче заметить и смахнуть клеща, а брюки заправляйте в носки. Осматривайте себя, ребенка и животных каждые 15-20 минут и обязательно сразу после прогулки», — посоветовал Аверьянов.

Миф №5 — «Клещи выбирают жертву по группе крови».

«Научных доказательств, что клещи ориентируются в своем выборе на группу крови, не существует. Данный миф, вероятно, возник из-за исследований о комарах (некоторые из них действительно чаще кусают людей с I группой крови), но клещи действуют иначе. Они реагируют на химические и физические сигналы. А вот пол может иметь значение. Женщины чуть более привлекательны для клещей, так как имеют более тонкую кожу, чем у мужчин, что позволяет клещу быстрее присосаться», — рассказал врач.

Миф №6 — «Все клещи переносят болезни».

«Не каждый клещ заражен. Статистика зависит от региона, но в среднем клещевой энцефалит переносят 0,5-5% клещей (в эндемичных районах — до 20%), боррелиоз — 5–35% (в некоторых областях до 60%), другие инфекции (анаплазмоз, эрлихиоз) — реже. Чтобы убедиться, не опасен ли удаленный клещ, его можно сдать на анализ в лабораторию, а также наблюдать за симптомами в месте укуса в течение 2-4 недель. Появление температуры, слабости и покраснения кожи — повод срочно показаться врачу», — резюмировал он.

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