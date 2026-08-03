Врач рассказала, стоит ли россиянам опасаться выявленного в США вируса Бурбон

Россиянам пока не угрожает вирус Бурбон, выявленный в США, поскольку клещ-переносчик (Amblyomma americanum) не имеет устойчивых популяций в России. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Однако врач предупредила, что в РФ есть свой похожий вирус.

«Заболевание довольно тяжелое, переносится клещами. Всего известно около 30 заболеваний, переносимых клещами. Вируса бурбона у нас в России пока нет, но есть клещевой энцефалит», — пояснила Чернышова.

Кроме того, россияне рискуют столкнуться с клещами, которые переносят боррелиоз и другие опасные инфекции.

Накануне сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк подтвержден первый случай заражения редким вирусом Бурбон. Болезнь выявлена у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина. Во время работ во дворе он обнаружил на ноге двух клещей Lone Star («звездочка» или «одинокая звезда»). Через некоторое время у зараженного развились сильные боли и слабость, его госпитализировали.

По данным издания, вирус Бурбон впервые был выявлен в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас). С тех пор случаи заражения фиксировались на Среднем Западе, Восточном побережье и юге США.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от редкого вируса Бурбон.