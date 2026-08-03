Психиатр предупредил, чем грозит прием антидепрессантов без рецепта

Самостоятельный прием антидепрессантов без назначения врача, нельзя может привести к тяжелым побочным эффектам и усугубить саму депрессию. Об этом «Пятому каналу» рассказал психиатр Евгений Фомин.

По его словам, это сильнодействующие препараты, которые имеют большое количество побочных эффектов, поэтому назначать их должен только врач. В случае, если лекарство не подойдет, специалист заменит его на другое с похожими действиями. Психиатр предупредил, что побочные эффекты могут затронуть сразу несколько органов и систем, в том числе желудочно-кишечный тракт, нервную систему, моторно-двигательные функции, мочевыделительную систему и другие. Помимо побочных эффектов, есть риск ухудшений симптомов самой депрессии.

«Тут схема неоднозначная… Депрессия может ухудшиться, усилиться, или развиться огромное количество побочных эффектов, от которых депрессия еще отяготится», — объяснил Фомин.

Мсихиатр Медцентра доктора Александровского Алексей Кирюхин до этого рассказала «Газете.Ru», что антидепрессанты назначают все чаще из-за снижения стигмы вокруг психических расстройств, в том числе благодаря соцсетям. Это привело к тому, что люди стали чаще говорить о тревоге, депрессии и панических атаках.

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