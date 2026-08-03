Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Психиатр предупредил, чем грозит прием антидепрессантов без рецепта

Психиатр Фомин: прием антидепрессантов без рецепта грозит побочными эффектами
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Самостоятельный прием антидепрессантов без назначения врача, нельзя может привести к тяжелым побочным эффектам и усугубить саму депрессию. Об этом «Пятому каналу» рассказал психиатр Евгений Фомин.

По его словам, это сильнодействующие препараты, которые имеют большое количество побочных эффектов, поэтому назначать их должен только врач. В случае, если лекарство не подойдет, специалист заменит его на другое с похожими действиями. Психиатр предупредил, что побочные эффекты могут затронуть сразу несколько органов и систем, в том числе желудочно-кишечный тракт, нервную систему, моторно-двигательные функции, мочевыделительную систему и другие. Помимо побочных эффектов, есть риск ухудшений симптомов самой депрессии.

«Тут схема неоднозначная… Депрессия может ухудшиться, усилиться, или развиться огромное количество побочных эффектов, от которых депрессия еще отяготится», — объяснил Фомин.

Мсихиатр Медцентра доктора Александровского Алексей Кирюхин до этого рассказала «Газете.Ru», что антидепрессанты назначают все чаще из-за снижения стигмы вокруг психических расстройств, в том числе благодаря соцсетям. Это привело к тому, что люди стали чаще говорить о тревоге, депрессии и панических атаках.

Ранее врач рассказала, кто входит в группу повышенного риска теплового удара.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 августа. Рациональная экономия россиян, выплаты к школе и новый рекорд России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!