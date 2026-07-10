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Общество

Психиатр рассказал, почему врачи все чаще назначают антидепрессанты

Психиатр Кирюхин: назначение антидепрессантов за 10–15 минут — красный флаг
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Антидепрессанты назначают все чаще из-за снижения стигмы вокруг психических расстройств, в том числе благодаря соцсетям. Это привело к тому, что люди стали чаще говорить о тревоге, депрессии и панических атаках, рассказала «Газете.Ru» Алексей Кирюхин, психиатр Медцентра доктора Александровского.

«Кроме того, большинство антидепрессантов стоят недорого, в отличие от ноотропов и БАДов, которые бьют по кошельку и часто не имеют доказанной эффективности. Пациенты выбирают то, что работает и доступно по цене», — объяснил он.

По словам врача, пациенты, особенно по ОМС, не всегда могут попасть к психиатру из-за страха «постановки на учет». Терапевт, видя, что человеку нужна помощь, может назначить антидепрессант самостоятельно. Минус — он не обладает полноценной психиатрической компетенцией и может ошибиться, но пациент наконец получает помощь.

«Антидепрессанты уже называют нейромодуляторами, потому что спектр их показаний очень широк: они помогают при хронических болях, мигрени, предменструальном дисфорическом расстройстве, синдроме раздраженного кишечника», — отметил врач.

Повод задуматься появляется, если врач назначает антидепрессант без детального разбора, за 10–15 минут первичного приема.

«Для большинства антидепрессантов не нужны специальные обследования, но необходимо исключить соматические причины состояния: провести базовое обследование (общий и биохимический анализ крови, ЭКГ), задать скрининговые вопросы на биполярное расстройство. Если этого не происходит — это красный флаг», — предупредил эксперт.

У этого тренда есть и риски.

Ошибка в диагностике — например, когда врач принимает биполярное аффективное расстройство за чистую депрессию.

Недостаточная осведомленность о побочных эффектах, о которых пациент может не знать. Это снижает качество жизни и иногда заставляет человека бросать лечение.

Врачи соматических специальностей часто назначают антидепрессанты, основываясь на рекомендациях фармпредставителей, ориентируясь на рекламные материалы.

Повышение суицидальной активности на старте терапии — контроль врача в первые недели критически важен.

«При всех рисках тренд будет расти, потому что пациенты получают помощь, которую раньше никогда бы не получили. Антидепрессанты — эффективные препараты, если применяются верно. И очень хорошо, что врачи других специальностей участвуют в их назначении, но при условии, что они хорошо осведомлены о психических расстройствах», — отметил он.

Ранее россиян предупредили, почему нельзя пить антидепрессанты при любой хандре.

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