Россиян предостерегли от приема антидепрессантов в жару

В группе наибольшего риска возникновения теплового удара находятся пожилые люди, дети, а также лица с избыточным весом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. К этой категории относятся также те, кто принимает диуретики, антидепрессанты или бета-блокаторы, сообщила ТАСС кандидат медицинских наук Татьяна Пинчук.

«Пожилые люди (особенно старше 65 лет), дети, люди с ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто принимает диуретики, антидепрессанты или бета-блокаторы, находятся в зоне максимального риска. Их естественные механизмы терморегуляции физиологически ослаблены», — сказала Пинчук.

Для предотвращения теплового удара рекомендуется избегать пребывания на улице в часы пиковой жары и не находиться под прямыми солнечными лучами. Важно активно охлаждаться и проводить не менее 2-3 часов в день в помещениях с кондиционерами или хорошей вентиляцией, а также регулярно принимать прохладный душ или делать влажные обтирания в области шеи, подмышек и паха, где расположены крупные сосуды.

Кроме того, врач подчеркнула необходимость пить чистую воду небольшими глотками, не дожидаясь жажды, избегать алкоголя и ограничивать потребление кофеина, поскольку они способствуют обезвоживанию. Рекомендуется носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков, а также обязательно использовать головной убор.

Ранее врач объяснил россиянам, что делать при тепловом ударе.