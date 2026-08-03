В Таиланде признали, что убийство двух россиян ударило по имиджу страны

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что в стране усилят безопасность туристов после убийства двух граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат рассказал, что он и премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун звонили послу России в день обнаружения тел убитых Романа и Дианы Назимовых.

По словам Пхуангкеткеу, произошедшее стало шоком для каждого тайца.

Накануне Чанвиракун заявил, что для Таиланда чрезвычайно редки тяжкие преступления против иностранных граждан. Согласно их анализу, жертвами таких преступлений в большинстве случаев становятся экспаты, живущие в стране годами, а не туристы.

Об исчезновении россиян Романа и Дианы Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля брат и сестра выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера дочери пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек.

Задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признались в убийстве и рассказали, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан.

Ранее сообщалось, что в Таиланде потребовали казнить убийц брата и сестры из России.