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Общество

Премьер Таиланда назвал экспатов главными жертвами убийств среди иностранцев

Премьер Чанвиракун: в Таиланде жертвами убийств россиян чаще становятся экспаты
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Жертвами редких для Таиланда тяжких преступлений против граждан иностранных государств чаще становятся экспаты, а не туристы. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, отвечая на вопрос журналиста о том, как объяснить, что в районе Паттайи Хуай Яй с начала 2026 года произошли два жестоких убийства граждан России.

Он отметил, что эти два преступления вызвали возмущение по всему Таиланду. По словам политика, случившееся является страшной трагедией, а также страшным позором для его страны.

«Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что для Таиланда чрезвычайно редки тяжкие преступления против иностранных граждан. Согласно их анализу, жертвами таких преступлений в большинстве случаев становятся экспаты, живущие в стране годами, а не туристы, указал Чанвиракун. Он пояснил, что причина состоит в том, что у экспатов другой ритм жизни, такие люди чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, в которых обеспечение безопасности иностранцев и работа правоохранительных органов по поддержанию порядка всегда на высоте, а ритм жизни соответствует краткому периоду отдыха.

Как подчеркнул политик, ужасно сознавать, что гибель двух молодых граждан РФ произошла из-за того, что на пустой ночной дороге посреди полей и лесов им случайно встретился «давно потерявший человеческое обличье» преступник.

До этого задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные как Понг и Тхонг, признались в убийстве и рассказали, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан, расположенной в таиландской провинции Чонбури. Позже на месте захоронения брата и сестры из Тюмени, на которое указали подозреваемые, полицейские нашли тела еще трех человек.

Об исчезновении россиян Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера дочери пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники.

Ранее в Таиланде убили россиянина Михаила Емельянова.

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