В Приморье тигр напал на железнодорожника

В Приморском крае железнодорожнику удалось спастись от напавшего на него тигра

В Приморском крае на железнодорожника напал тигр. Об этом сообщает Telegram-канал VDK Tiger.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Провалово Хасанского района на линии Барановский — Хасан. Обходчик выполнял работы на путях, когда в его строну прыгнул тигр. Хищник некоторое время преследовал железнодорожника. Мужчина успел созвониться с начальством, и его подобрал проходящий поезд.

Предполагается, что на железнодорожника напала тигрица, которая защищала находившегося неподалеку тигренка. Позже специалисты обнаружили в этом районе следы хищника.

2 августа сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш тигр напал на спящую женщину, схватил ее зубами за голову и протащил около 300 метров.

До этого сообщалось, что в индийском штате Раджастхан женщина с помощью серпа спасла свою свекровь от тигра, напавшего на нее во время сбора корма для скота.

Ранее специалисты посчитали амурских тигров в России