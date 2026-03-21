Специалисты посчитали амурских тигров в России

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал РИА Новости, что популяция амурского тигра, входящего в Красную книгу, в России составляет не менее 750 особей.

По словам Арамилева, мониторинг ведется ежегодно на 25-30% ареала тигра.

«Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотничьих хозяйств ведут учет с использованием автоматических фотокамер и проводят учет следов на снегу. На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация точно такая же. Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне», — поделился он.

Арамилев добавил, что рост численности амурского тигра замедлился три года назад. Тогда африканская чума свиней повлияла на популяцию кабана.

18 марта в Приморье водитель снял тигра, который выбежал прямо к дороге. Животное заметили на трассе в Анучино ночью. На кадрах с места заметно, как хищник с опаской выглядывает из-под ограждения сбоку от дороги, но вскоре усаживается около проезжей части и без агрессии наблюдает за машиной.

Некоторое время он наблюдал за животным и пытался позвать его, как кошку. Позже мужчина уехал.

