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Общество

Женщина с помощью серпа отбила свекровь от тигра

В Индии женщина отбилась от тигра с помощью серпа
Shutterstock

В индийском штате Раджастхан женщина с помощью серпа спасла свою свекровь от тигра, напавшего на нее во время сбора корма для скота, пишет The Times of India.

Басанти Деви вместе со своей невесткой Мохани отправилась в ближайший лес за кормом, когда из густой растительности неожиданно появился тигр.

Хищник набросился на 67-летнюю женщину. Увидев нападение, Мохани не убежала, а бросилась на помощь. В руках у нее был серп, которым она ударила тигра. После этого животное отпустило жертву и скрылось в лесу.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, а затем перевели в частную клинику, где ее поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи оценили ее состояние как стабильное.

Нападение вызвало тревогу среди жителей деревни. По их словам, тигра снова видели неподалеку вечером того же дня и следующим утром. Местные жители потребовали от властей установить клетку для поимки животного и компенсировать семье расходы на лечение.

Ранее в Индии лев съел малолетнего паломника.

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