В Индии тигр схватил спящую женщину за голову и утащил в лес на 300 метров

India Today: в Индии тигр схватил спящую женщину за голову и утащил ее в лес

В индийском штате Мадхья-Прадеш тигр напал на спящую женщину, схватил ее зубами за голову и протащил около 300 метров. Пострадавшую госпитализировали, но не смогли спасти, сообщает India Today.

Инцидент произошел сегодня в деревне Паррапур-Байгатола, расположенной в буферной зоне национального парка Канха. Хищник пробрался в деревню около 01:30 и напал на 30-летнюю Сугни Бай Дхурве, которая спала в своей хижине.

По словам местных жителей, тигр схватил женщину за голову и потащил ее в сторону леса. Услышав крики о помощи, соседи бросились к месту происшествия с факелами. Хищник протащил жертву около 300 метров, после чего оставил ее и скрылся в лесу.

Тяжело раненную женщину доставили в больницу города Байхар, но медики не смогли ей помочь. Они отметили, что у пострадавшей были слишком серьезные повреждения головы.

«Семье будет оказана финансовая помощь в соответствии с правительственными нормами», — сообщил помощник директора буферной зоны Сихора Ашиш Пандей.

Лесной департамент начал расследование инцидента и усилил меры безопасности в регионе. Власти установят клетку-ловушку для хищника и увеличат патрулирование. Жителям рекомендовано держать двери домов закрытыми на ночь, не заходить в лес и не оставлять детей и пожилых людей без присмотра.

Местные представители заявили, что семья женщины живет в хижине без двери и не получила помощи в рамках правительственной программы социально-экономического развития наиболее отсталых и уязвимых племенных групп.

Жители деревни сообщили, что в последние несколько месяцев в окрестностях неоднократно замечали тигров и леопардов. Они также отмечали, что информировали об этом лесной департамент.

Ранее женщина с помощью серпа отбила свекровь от тигра.