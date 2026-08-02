Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Аэропорт на юге России приостановил полеты

В Геленджике аэропорт ограничил прием и отправку рейсов
Георгий Зимарев/РИА Новости

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает в Telegram-канале Росавиация.

Пост опубликован в 19:37. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В ведомстве отметили, что, согласно специальному извещению для пилотов (NOTAM), воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

До этого два рейса в Омск не смогли приземлиться в аэропорту назначения: рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Омск перенаправили в Новосибирск.

В Омской области в это время действовал режим беспилотной опасности. В МЧС попросили жителей региона соблюдать правила безопасности. Так, им было рекомендовано укрыться в капитальных строениях или в помещении с бетонными стенами и крышей. Кроме того, не следовало подходить к окнам.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!