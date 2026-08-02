Аэропорт на юге России приостановил полеты

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает в Telegram-канале Росавиация.

Пост опубликован в 19:37. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В ведомстве отметили, что, согласно специальному извещению для пилотов (NOTAM), воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

До этого два рейса в Омск не смогли приземлиться в аэропорту назначения: рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Омск перенаправили в Новосибирск.

В Омской области в это время действовал режим беспилотной опасности. В МЧС попросили жителей региона соблюдать правила безопасности. Так, им было рекомендовано укрыться в капитальных строениях или в помещении с бетонными стенами и крышей. Кроме того, не следовало подходить к окнам.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.