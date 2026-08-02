Два рейса в Омск не смогли приземлиться в аэропорту назначения

Рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Омск перенаправили в Новосибирск

Рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Омск были направлены в Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта сибирского города.

«Рейс FV6473 авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург - Омск ушел на запасной аэродром в Новосибирск. Рейс SU1688 авиакомпании «Аэрофлот» Москва - Омск ушел на запасной аэродром в Новосибирск», — говорится в сообщении.

До этого в Омской области начал действовать режим беспилотной опасности. В МЧС региона к жителям обратились с просьбой о соблюдении правил безопасности. Так, им было рекомендовано укрыться в капитальных строениях или в укрытии с бетонными стенами и крышей. Кроме того, не следует подходить к окнам, предупредили в ведомстве.

Росавиация также сообщила о временных ограничениях, действующих в аэропорту Омска. Уточнялось, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 2 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.