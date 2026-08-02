В двух сибирских регионах объявили режим беспилотной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в «Максе» глава региона Руслан Кухарук.

Аналогичные меры приняты и в Омской области.

«В Омской области объявлена «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие, соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Жителям региона рекомендовано укрыться в капитальных строениях или в укрытии с бетонными стенами и крышей. Кроме того, не следует подходить к окнам, предупредили в МЧС.

Росавиация также сообщила о временных ограничениях, действующих в аэропорту Омска. В ведомстве уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 2 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.