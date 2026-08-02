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Общество

Стала известна судьба экипажей вертолетов, столкнувшихся при тушении пожаров в Греции

В Греции при столкновении пожарных вертолетов погибли два человека

При крушении пожарных вертолетов в Греции погибли два человека, сообщает газета «Прото Тема» со ссылкой на пожарную службу.

В ведомстве уточнили, что на борту находились двое координаторов из Греции и двое иностранных пилотов. Обломки вертолетов обнаружили в овраге. Без признаков жизни нашли гражданина Румынии и грека.

По предварительной информации, авиакатастрофа могла произойти из-за человеческой ошибки.

До этого в греческой деревне Псате при тушении лесных пожаров столкнулись два вертолета. На борту каждого из них находилось по два человека. После столкновения вертолеты упали. Первый смог совершить аварийную посадку, его экипаж выжил и был передан медикам. Второй вертолет тоже нашли, но судьба второго экипажа была неизвестна.

Ранее появилось видео с вертолетом, рухнувшим на пальмы в Калифорнии.

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