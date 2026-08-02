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Общество

В аэропорту Домодедово вводили ограничения

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

Столичный аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщала Росавиация в своем Telegram-канале.

Данные меры были введены в 18:16 мск в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Спустя две минуты Росавиация объявила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в аэропорту Калуги ввели ограничения.

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