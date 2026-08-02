На подлете к Москве сбили шесть беспилотников

Собянин заявил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В субботу Собянин заявил, что в период с 00:00 1 июля по 23:59 мск 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, средства ПВО уничтожили 780 дронов на подлете к столице.

В тот же день сообщалось, что средства ПВО в июле сбили свыше 21 тысячи дронов ВСУ над территорией России. Больше всего беспилотников было ликвидировано 24 июля и 25 июля — 937 и 1060 дронов соответственно. Наибольшее число атак приходилось на европейскую часть РФ.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.