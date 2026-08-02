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Общество

В аэропорту Калуги ввели ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги в целях безопасности
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту города Калуги ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что меры приняты в целях безопасности.

Ранее в этот день до этого работу авиагавани Калуги уже останавливали — в 12.13, аэропорт вновь заработал в 14.41.

Аналогичные меры в этот день были введены в аэропортах Челябинска (Баландино), Екатеринбурга (Кольцово), Тобольска (Ремезов), Перми (Большое Савино), Омска (Центральный) и других российских городов.

Чаще всего работу воздушных гаваней ограничивают из-за действия режима опасности беспилотников на территории региона. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал утром 2 августа, что за минувшие вечер и ночь силы ПВО уничтожили 20 дронов над территориями девяти муниципальных округов и на окраине Калуги.

Ранее в промзоне Уфы после атаки беспилотников ВСУ возникло задымление.

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