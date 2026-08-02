Жара в Сеуле побила рекорд 122-летней давности

В Сеуле температура поднялась до +42,5°С и обновила рекорд 1904 года

В Сеуле установилась небывалая жара — температура воздуха поднялась до +42,5°С и обновила рекорд 1904 года, сообщает «Рёнхап».

Агентство уточняет, что в районе Каннам столбики термометра поднялись до +41,4°С, а накануне — до +41,6°С. Беспрецедентная жара стоит и в городе Янсан. С 29 июля каждый день там фиксировали температуру +40°С. В Сеуле экстремальная погода держится уже 11 дней.

Согласно материалу, в большинстве районов Кореи объявлены предупреждения о сильной жаре. Ожидается, что воздух прогреется минимум до +35°С. На смену дневной жаре приходят тропические ночи, а восточный ветер не приносит прохлады.

В последний день июля в Белоруссии объявили красный уровень погодной опасности из-за жары. 31 июля на юго-западе страны максимальная температура воздуха достигла +35°C. В дневные часы 1 августа во многих районах Брестской и Гомельской областей прогнозировалась жара до +37°C, в других регионах — до +34°C.

Ранее жара в Москве стала «сильной» третий раз за лето.