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Общество

Жара в Москве третий раз за лето достигла уровня «сильной»

ТАСС: Гидрометцентр в третий раз за лето зафиксировал 30-градусную жару в Москве
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Температура воздуха в Москве достигла +30°C в третий раз за лето. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

По сведениям синоптиков, в 14:00 мск столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали +30°C. До этого в течение календарного лета показатель на этой отметке или выше фиксировался лишь дважды — 10 июня и 2 июля.

Кроме того, отметили в Гидрометцентре, почти до тридцатиградусной жары в Москве доходило 11, 12 и 13 июня, когда температура составила +29,7°C, +29,9°C и +29,6°C соответственно. Еще два дня — 1 и 10 июля — столбики термометров поднимались до +29°C.

По прогнозам на ближайшее время, в течение сегодняшнего дня жара в столице может усилиться до +32°C. В связи с этим в городе до 18:00 мск действует оранжевый уровень погодной опасности, который предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре РФ пояснили, что порог «сильной жары» для Москвы составляет +30°C, для остальных регионов — +35°C.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, сегодня в столице днем обойдется без осадков, но к вечеру может пройти небольшой дождь. При этом на западе Подмосковья не исключены грозы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет август в Москве.

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